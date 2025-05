Dietmar Mössmer: «Donna Leon»-Star stirbt mit 69 Jahren

Der gebürtige Tiroler, der am 10. August 1955 in Zams geboren wurde, blickte auf eine über vier Jahrzehnte währende Karriere zurück, in der er sowohl auf der Theaterbühne als auch vor der Kamera wirkte. Seine Wandelbarkeit als Schauspieler machte ihn zu einem gefragten Darsteller in zahlreichen deutschen und österreichischen Produktionen.