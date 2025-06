Dinner bei niederländischen Royals: Friedrich Merz kommt ohne Gattin

Auch Donald Trump befindet sich in Den Haag

Der NATO–Gipfel in Den Haag findet am 24. und 25. Juni 2025 im World Forum in Den Haag statt. Unter der Leitung des NATO–Generalsekretärs Mark Rutte (58) werden die 32 Staats– und Regierungschefs der NATO–Länder über die Zukunft des Militärbündnisses beraten. Dazu zählen nehmen Merz unter anderem US–Präsident Donald Trump (79), der französische Präsident Emmanuel Macron (47) oder auch der britische Premierminister Keir Starmer (62). Auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (66), und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) nehmen an dem Gipfel teil.