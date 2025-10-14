Dinner in New York: Harry und Meghan speisen mit Ed Sheeran

Gemeinsame Auftritte von Prinz Harry und Ed Sheeran

Das Dinner fand an einem für Meghan und Harry bedeutungsvollen Ort statt: 2016 hatten sie in einer Londoner Location des Soho House ihr erstes sowie ihr zweites Date. Seitdem bleibt das Paar der exklusiven Klubkette treu: Bei späteren Besuchen in verschiedenen Städten wählten Meghan und Harry immer wieder Soho–House–Standorte für private Treffen – so auch am vergangenen Freitag bei einem Lunch mit Serena Williams.