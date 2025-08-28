Dirk Galuba wird 85: Fünf Fakten zum «Sturm der Liebe»-Urgestein

Privates Glück

Privat hat Galuba ebenfalls sein Glück gefunden. «Meine junge Frau hält mich jung», sagte er der «Abendzeitung» im August 2024. Die Italienerin Enrica hatte den Schauspieler in seiner «Sturm der Liebe»–Rolle im TV gesehen und ein Fantreffen besucht, bei dem es dann gefunkt hat. «Das war 2017, ein Jahr später kam sie mit ihrem kleinen Fiat aus Genua mit ihren ganzen Sachen zu mir», erzählte Galuba. Seit 2019 sind die beiden verheiratet, seine Frau war bei der Hochzeit 41 Jahre jünger. «Enrica ist meine dritte und meine letzte Ehefrau, das habe ich ihr auch gesagt, sie ist meine grosse Liebe. Danach kommt nichts mehr.»