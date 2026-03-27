Disney+ investiert in deutsche Serienproduktionen

Beim exklusiven Content Showcase 2026 hat Disney+ einen ersten Ausblick auf seine kommenden deutschen Serienproduktionen gegeben. Vorgestellt wurde dabei auch die erste gemeinsame Romanverfilmung von Disney+ und dem ZDF nach einer Vorlage der erfolgreichen Krimiautorin Nele Neuhaus (58). «Monster» (Arbeitstitel) erzählt in sechs Folgen von dem brutalen Mord an einem jungen Mädchen, rätselhaften Todesfällen und einem düsteren Netzwerk. Gedreht wird seit Mitte Januar im Taunus und in Berlin.