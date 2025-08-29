Djamila Rowe, Kader Loth & Yvonne Woelke: Harmonie bei brisantem Trio?

Zwischen Rowe und ihrer ehemaligen Dschungel–Begleiterin Yvonne Woelke herrschte nach dem Dschungelcamp 2023 dicke Luft. Woelke soll sich in Australien zu sehr auf ihre Liaison mit Peter Klein (58) und weniger auf ihre Rolle als Begleiterin konzentriert haben. 2025 berichtete Rowe der «Bild» über versöhnliche Annäherungsversuche: «Yvonne hat sich am Geburtstag meiner Tochter gemeldet. Ich fand es toll, dass sie daran gedacht hat. [...] Wir sind alles erwachsene Menschen. Es ist ja auch eine gewisse Zeit vergangen, und man sollte sich dann einfach wie ein erwachsener Mensch mal an den Tisch setzen und Dinge klar aussprechen.»