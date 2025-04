Doch kein Streit zwischen Blake Lively und Anna Kendrick?

Trotz Gerüchten über angebliche Spannungen zwischen Blake Lively (37) und Anna Kendrick (39) präsentierten sich die beiden Schauspielerinnen in London bestens gelaunt den Fotografen. Die Hauptdarstellerinnen des Films «Nur noch ein kleiner Gefallen», der bald auf Amazon Prime Video zu sehen sein wird, nahmen am Dienstag gemeinsam an einem Fototermin teil. Bei ihrem Auftritt auf der Dachterrasse des Luxushotels Corinthia zeigten sich die beiden fröhlich und entspannt – von Unstimmigkeiten keine Spur.