«Dog the Bounty Hunter»: Duane Chapmans Stiefsohn erschiesst sein Kind

Duane Chapman erlangte durch die Serie, die von 2004 bis 2012 acht Staffeln lang lief, Weltruhm. An der Seite seiner verstorbenen Frau Beth und anderen Familienmitgliedern verfolgte die Show seine Arbeit als Kopfgeldjäger. Nach dem Ende der ersten Serie folgten weitere Formate: «Dog and Beth: On the Hunt» lief drei Staffeln lang von 2013 bis 2015. 2019 war Chapman dann in «Dog's Most Wanted» zu sehen, allerdings nur für eine Staffel.