Doku enthüllt: Melania Trump verpasste Donald Trumps Wahlsieg

«Jeder will es wissen, also hier ist es», hört man Melania Trump über den Inhalt der Doku sagen. Berichten zufolge liess Amazon sich das Projekt stolze 40 Millionen Dollar kosten. In den Vereinigten Staaten kommt der Film am 30. Januar 2026 in die Kinos, anschliessend wird er auf Prime Video verfügbar sein. Laut «Variety» soll zusätzlich eine dreiteilige Dokuserie kommen, die Melanias Leben zwischen dem Trump Tower in New York, Mar–a–Lago und Washington D.C. beleuchtet.