Doku-Premiere: Elyas M'Barek turtelt mit seiner Ehefrau

Haftbefehl aka Aykut Anhan (39) hat am vergangenen Freitag die Premiere seiner Netflix–Doku «Babo – Die Haftbefehl–Story» in Berlin gefeiert. Zu den Gästen zählte auch Elyas M‹Barek (43) als einer der Produzenten der Dokumentation. Auf dem roten Teppich zeigte er sich nicht nur mit dem Rapper, dessen Lebensgeschichte in der Doku erzählt wird und der bei der Premiere mit schwarzer Sturmhaube auftrat. Der «Fack Ju Göhte»–Star bekam auch Unterstützung von seiner Ehefrau Jessica M›Barek.