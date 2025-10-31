Doku von König Charles: Kate Winslet übernimmt die Sprecherinnenrolle

König Charles appelliert an mehr Umweltschutz

König Charles selbst hatte bei der Ankündigung der Doku Anfang des Monats bereits betont, wie wichtig der Film für ihn ist. «Die Natur ist unsere Lebensgrundlage – wir sind ein Teil der Natur. Was wir ihr antun, tun wir uns selbst an», erklärte der König auf der Stiftungs–Website. «Mein ganzes Leben lang habe ich mich dafür eingesetzt, Wege zu fördern und zu unterstützen, wie wir mit der Natur zusammenarbeiten können, anstatt gegen sie. Mit anderen Worten: das Gleichgewicht unseres Planeten wiederherzustellen, der unter so grossem Stress steht», so Charles weiter. Es sei seine grosse Hoffnung, mit der Doku etwas zu bewegen.