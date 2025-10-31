Doku von König Charles: Kate Winslet übernimmt die Sprecherinnenrolle

Prominente Unterstützung für König Charles III. (76) und seine Umweltdokumentation «Finding Harmony: A King's Vision»: Wie die The King's Foundation mitteilt, deren Arbeit in der Doku begleitet wird, wird Kate Winslet (50) die Rolle der Sprecherin übernehmen. Die Oscarpreisträgerin wurde im Juni zur Botschafterin für die Stiftung des Monarchen ernannt.
«Ich teile die Leidenschaft Seiner Majestät für den Schutz unseres Planeten und den Aufbau nachhaltiger Gemeinschaften, daher war es für mich eine grosse Bereicherung, mit der King‹s Foundation an diesem spannenden Projekt zusammenzuarbeiten», freut sich Winslet in der Mitteilung. Sie sei sich sicher, «dass das Publikum durch diesen Film viel lernen, lachen und sich inspirieren lassen wird und ich hoffe, dass die Auswirkungen von ›Harmony' noch viele Jahre lang zu spüren sein werden.»
Darum geht es in «Finding Harmony: A King's Vision»
Die Dokumentation «Finding Harmony: A King‹s Vision» soll Anfang 2026 in über 240 Ländern auf Prime Video erscheinen. Sie beleuchtet die Arbeit von König Charles› Stiftung in Grossbritannien sowie weltweit und zeigt seine Vision von einem Leben im Einklang – in Harmonie – mit dem Planeten. Dafür wird er unter anderem beim Reflektieren über sein fast 50–jähriges Engagement für die Natur begleitet. Der Film soll die Zuschauer zu einer nachhaltigeren Lebensweise und mehr Umweltschutz animieren.
«Dieser Dokumentarfilm ist für The King‹s Foundation unglaublich wichtig und wir freuen uns sehr, dass unsere Botschafterin Kate Winslet uns dabei unterstützt, den Film zu verwirklichen», wird Kristina Murrin, die Geschäftsführerin der King›s Foundation, zitiert. Man sei «begeistert», dass der «Titanic»–Star das Team «auf dieser Reise begleitet».
König Charles appelliert an mehr Umweltschutz
König Charles selbst hatte bei der Ankündigung der Doku Anfang des Monats bereits betont, wie wichtig der Film für ihn ist. «Die Natur ist unsere Lebensgrundlage – wir sind ein Teil der Natur. Was wir ihr antun, tun wir uns selbst an», erklärte der König auf der Stiftungs–Website. «Mein ganzes Leben lang habe ich mich dafür eingesetzt, Wege zu fördern und zu unterstützen, wie wir mit der Natur zusammenarbeiten können, anstatt gegen sie. Mit anderen Worten: das Gleichgewicht unseres Planeten wiederherzustellen, der unter so grossem Stress steht», so Charles weiter. Es sei seine grosse Hoffnung, mit der Doku etwas zu bewegen.