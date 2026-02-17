Dokumentarfilmer Frederick Wiseman stirbt mit 96 Jahren

«Einen Film zu machen, ist immer ein Abenteuer», sagte er damals in seiner Dankesrede. «Normalerweise weiss ich nichts über das Thema, bevor ich anfange, und ich weiss, dass es Leute gibt, die das Gefühl haben, ich wüsste nichts darüber, wenn es fertig ist.» Ziel sei es stets gewesen, Filme zu erschaffen, die mehr «einem visuellen Roman als einem journalistischen Bericht» ähnelten. Die Komplexität menschlichen Verhaltens sei atemberaubend. «Und ich denke, es ist genauso wichtig, Liebenswürdigkeit, Höflichkeit und Grosszügigkeit zu dokumentieren, wie Grausamkeit, Banalität und Gleichgültigkeit zu zeigen», erklärte der Regisseur.