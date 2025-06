Dolly Parton kehrt nach Las Vegas zurück.

Die Terminwahl ist strategisch klug gewählt: Die Shows finden während der National Finals Rodeo statt, wenn traditionell viele Country–Stars Vegas–Auftritte absolvieren. Wie «Variety» berichtet, plant Parton bewusst ein «hit–driven concert event» – die Fans dürfen sich auf eine Reise durch sieben Jahrzehnte ihrer grössten Erfolge freuen. Klassiker wie «Jolene», «I Will Always Love You», «9 to 5» und «Coat of Many Colors» werden laut beiden Quellen auf der Setlist stehen – Hits aus der Feder einer Künstlerin der Rock and Roll Hall of Fame, die Generationen geprägt hat.