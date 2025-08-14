Donald Trump ehrt Sylvester Stallone, Kiss und Gloria Gaynor

Trump kündigte umfassende Renovierungen an, um das Kennedy Center zu einem «Kronjuwel» der amerikanischen Kunst und Kultur zu machen. Die Arbeiten sollen rechtzeitig zum 250. Jahrestag der USA im kommenden Jahr abgeschlossen sein. Das Kennedy Center bestätigte in einer Stellungnahme, sich «geehrt» zu fühlen, Trump zu empfangen, der bereits zum dritten Mal seit Januar zu Besuch war. «Dank seiner Fürsprache wird unser schönes Gebäude renoviert, um sein Prestige und seine Pracht wiederherzustellen», hiess es.