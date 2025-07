Donald Trump erwägt Begnadigung für Sean Combs

Mehrere Vertraute des inhaftierten Rappers haben sich laut Insidern an das Weisse Haus gewandt. Das Thema sei von «nur einem weiteren Trump–Gedankenspiel zu einem umsetzbaren Ereignis» aufgestiegen, nachdem Combs Anfang Juli in seinem New Yorker Sexhandel–Prozess teilweise schuldig gesprochen wurde.