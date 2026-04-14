Donald Trump glaubt, dass Fanta Krebszellen tötet

Fanta auf der Air Force One

Auch an Bord der Air Force One begegneten Dr. Oz die süssen Softdrinks. Oz schilderte, wie er dort hereinkam und auf dem Schreibtisch des Präsidenten eine Flasche orangefarbener Fanta entdeckte. «Ich sage: ‹Das kann nicht Ihr Ernst sein.› Und er grinst mich leicht verlegen an.» Doch Trump liess sich von der Skepsis seines Gesundheitsberaters nicht beirren: «Er sagt: ‹Weisst du, das Zeug ist gut für mich. Es tötet Krebszellen.› Und dann erklärt er mir: ‹Der Saft ist frisch gepresst. Wie schlimm kann das also sein?›»