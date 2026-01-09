Donald Trump lehnt Sean «Diddy» Combs Begnadigung ab

US–Präsident Donald Trump (79) hat eine Begnadigung für den inhaftierten Musikmogul Sean «Diddy» Combs (56) vorerst ausgeschlossen. In einem Interview mit der «New York Times» bestätigte Trump am Donnerstag erneut, dass Combs ihn in einem Brief um Gnade gebeten habe. Doch der Präsident stellte nun klar: Er erwäge aktuell nicht, dem Gesuch nachzukommen. Auf die Frage nach Details bot Trump den Reportern sogar an, den Brief zu zeigen – tat es dann aber nicht. «Er hat mich um eine Begnadigung gebeten», sagte der Präsident. Die Anfrage sei «durch einen Brief» erfolgt.