Donald Trump plant Besuch bei den Olympischen Spielen

Komplizierter Einsatz für den Sicherheitsapparat

Im Gegensatz zu den mehrtägigen Besuchen von Vizepräsident J.D. Vance (41) oder Aussenminister Marco Rubio (54), die bereits in der Stadt gesichtet wurden, wird Trumps möglicher Blitzbesuch als «chirurgisch präzise» beschrieben. Es soll weder Sightseeing noch Staatsbankette geben. Stattdessen gehe es direkt nach der Landung der Air Force One in die Eishalle. Nach dem Spiel stünde ein schneller Transfer zur historischen Arena von Verona an, um dort an der Abschlusszeremonie der Spiele teilzunehmen.