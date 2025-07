Donald Trump plant Käfigkampf am Weissen Haus

Trump wurde in den letzten Monaten vermehrt bei UFC–Veranstaltungen gesichtet. Im April besuchte er etwa ein Event in Miami, bei dem er mit Milliardär und Ex–Kumpel Elon Musk (54) sowie dessen vierjährigem Sohn X Æ A–Xii am Ring sass. Anfang Juni liess sich Trump bei einem UFC–Event in Newark nach einem grossen Krach mit Musk dann alleine von der Menge feiern.