Donald Trump vor London-Reise: So läuft der Besuch bei Charles ab

Kronprinz William (43) und seine Frau Kate (43) werden die amerikanischen Gäste am Mittwoch in Windsor begrüssen und sie zu Charles und Königin Camilla (78) begleiten. Während das Königspaar den Präsidenten und die First Lady offiziell willkommen heissen, wird vom Ostrasen von Schloss Windsor und dem Tower of London ein königlicher Salut abgefeuert. Anschliessend machen sich die Royals und die Trumps auf zu der Kutschenprozession. Im Schloss wird dann eine Militärkapelle die Nationalhymnen beider Länder spielen, bevor Charles und Trump die Ehrengarde abschreiten.