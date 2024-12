Donald Trump zeigt neue Frisur - und das Internet steht Kopf

Sieht Donald Trump jetzt aus wie ein «wütender Opa»?

Viele loben seinen neuen Look: Der (vermeintlich) neue Haarschnitt lasse Trump jünger und «schneidig» aussehen. Er wirke so viel frischer, auch wenn man sich an den Anblick per se noch gewöhnen müsse. «Trump hat sich heute die Haare nach hinten gekämmt. Seltener Anblick», schrieb zum Beispiel einer der X–Nutzer. Ein anderer scherzte jedoch wahrscheinlich etwas zynisch, die neue Frisur verströme eine «einzigartige und kraftvolle Aura». Ein anderer kommentiert forsch, dass Trump jetzt endgültig aussehe, wie ein «wütender Opa».