Donald Trumps Vision von Zollywood: Ruiniert er damit die Traumfabrik?

Sollte es wahrlich zu den Hollywood–Zöllen kommen, so stünden am Ende wohl vor allem drei Dinge an: Jobverluste von Filmschaffenden ausserhalb der USA, höhere Kino– und Streamingpreise für die weltweiten Konsumenten und zugleich ein einseitigeres Angebot an Filmen und Serien. Das wäre so einiges, aber sicherlich nicht great.