Donna Summer: Disco-Queen in Songwriters Hall of Fame aufgenommen

«Eine der grössten Songwriterinnen aller Zeiten»

Bruce Sudano erklärte der Songwriters Hall of Fame, wie viel ihm die posthume Aufnahme seiner verstorbenen Frau bedeutet. «Der Hintergrund ist, dass sie trotz all der Auszeichnungen, die sie im Laufe ihrer Karriere erhalten hat, immer das Gefühl hatte, dass ihre Arbeit als Songwriterin übersehen wurde», sagte Sudano. «Ich weiss, dass sie sehr glücklich ist, dass sie in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen wurde... irgendwo», wird er weiter zitiert.