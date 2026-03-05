Donuts statt Familienfest: So feierte Brooklyn Beckham Geburtstag

In ihrer Bildunterschrift überhäufte Peltz ihren Mann mit Liebeserklärungen. «Happy Birthday, Baby», schrieb sie in dem Posting. «Ich hoffe, alle deine Träume und Wünsche werden wahr! Du erhellst jeden Raum, den du betrittst, und wer dich kennt, liebt dich.» Und weiter: «Du bist ein besonderer Mensch, und ich liebe es, deine Frau zu sein. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich.» Brooklyn selbst kommentierte den Post seiner Frau mit den Worten «Mein Baby Girl xxx».