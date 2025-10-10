Doppelschlag: Taylor Swift führt deutsche Single- und Album-Charts an

Auch diese Rekorde stellt Taylor Swift auf

Daneben kann der Popstar weitere Rekorde verbuchen. Laut einer Mitteilung gelang es bisher niemandem, sich mit mehr Liedern gleichzeitig in den Top 10 der Single–Charts zu platzieren. Swift schaffte es mit acht Titeln: Neben «The Fate Of Ophelia» zählen dazu auch «Opalite» auf Platz drei, «Elizabeth Taylor» auf Position vier, «Father Figure» (fünf), «Cancelled» (sieben), «Eldest Daughter» (acht), «The Life of a Showgirl» (neun) und «Actually Romantic» (zehn). Ergänzt werden sie vom offiziellen Sommerhit «Golden» auf Rang zwei und Alex Warrens (25) «Ordinary» auf Platz sechs.