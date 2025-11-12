Doppelt stark: So unterstützen sich die Pahde-Zwillinge

Anna und Elsa, die Heldinnen von Disneys «Die Eiskönigin», sind unzertrennlich, jede auf ihre Weise stark und doch immer füreinander da. Für die Zwillinge Cheyenne und Valentina Pahde (31) sind die beiden Figuren mehr als nur Märchenheldinnen: Sie spiegeln die Schwesternbindung der Schauspielerinnen perfekt wider. Am 6. November besuchten die beiden die Musical–Inszenierung von «Die Eiskönigin» in Stuttgart. Im Interview hinter den Kulissen erzählen sie, warum sie sich so stark mit den Figuren identifizieren, welche Momente sie besonders berühren und wie ihre eigene Schwesterliebe sie durch das Leben begleitet.