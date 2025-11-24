Doppeltes Drama: Donald Glover hatte Schlaganfall und Loch im Herzen

Donald Glover hatte Kopfschmerzen und Sehstörungen

«Ich hatte in Louisiana wirklich schlimme Kopfschmerzen und habe die Show trotzdem gespielt», berichtete Glover laut US–Berichten wie von «People». «Ich konnte nicht wirklich gut sehen, also ging ich ins Krankenhaus, als wir nach Houston fuhren, und der Arzt sagte: ‹Sie hatten einen Schlaganfall.›» Rückblickend kann er offenbar darüber scherzen. Zunächst habe er sich gedacht, dass er die Fans enttäusche, als zweites dann jedoch, dass er immer noch Jamie Foxx (57) kopiere. Foxx, der ebenfalls Schauspieler und Musiker ist, hatte im Jahr 2023 zunächst starke Kopfschmerzen und dann das Bewusstsein verloren. Später wurden eine Hirnblutung und ein Schlaganfall festgestellt.