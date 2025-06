Douglas McCarthy: Sänger von Nitzer Ebb verstorben

Im März 2024 hatte die Band mitgeteilt, dass McCarthy aus gesundheitlichen Gründen vorerst nicht mehr auftreten werde. In einem ebenfalls unter anderem via Instagram veröffentlichten Statement erklärte er, dass beim ihm nach Jahren des Alkoholmissbrauchs eine Leberzirrhose festgestellt worden war. McCarthy habe zu diesem Zeitpunkt seit mehr als zwei Jahren keinen Schluck mehr getrunken, «aber die Genesung ist ein langwieriger Prozess, der mitunter sehr schwierig vorherzusagen ist», hiess es damals in dem Beitrag.