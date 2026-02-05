Dove Cameron: Erstes Treffen mit Damiano David war ein Desaster

Das Wiedersehen

Die Wende kam ein Jahr später, erneut bei den VMAs. Beide waren wieder da, beide Single, beide in einer besseren Verfassung. David stellte sich erneut vor. «Ich sagte: Ja, ich erinnere mich an dich. Du bist jetzt so anders», erzählte Cameron. Er sei freundlich gewesen und habe sie zu einem Måneskin–Konzert im Madison Square Garden eingeladen. «Dann haben wir angefangen zu daten, und jetzt sind wir verlobt. Es ist so unschuldig und einfach.»