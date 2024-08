Dr. Bob: Diese Dschungel-Legenden sind seine Favoriten

«Diese Staffel wird völlig anders!», schwärmt Robert McCarron (74), besser bekannt als Dr. Bob, vor dem Start von «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden». RTL zeigt die in Südafrika aufgezeichnete Spezialausgabe mit ehemaligen Dschungelcampern ab Freitag, 16. August, täglich ab 20:15 Uhr in 17 Folgen (auf RTL+ bereits ab 15. August). In einem Interview mit dem Kölner Privatsender verrät der Australier, der seit der ersten Staffel 2004 die prominenten Teilnehmer betreut, was die Zuschauer erwartet, auf welches Wiedersehen er sich am meisten gefreut hat und wer seine drei Favoriten sind.