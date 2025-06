Drake kommt im August und September für acht Konzerte nach Deutschland

Erstes Deutschlandkonzert in Köln

Demnach steht der Kanadier am 15. und 16. August in der Kölner Lanxess Arena auf der Bühne, am 11. und 12. September in der Uber Arena in Berlin, am 16. und 18. September in der Olympiahalle in München sowie am 22. und 23. September in der Barclays Arena in Hamburg. Für die Shows in Deutschland wurde der kanadische Sänger PartyNextDoor (31) als Special Guest bestätigt, der bei Drakes Label OVO Sound unter Vertrag steht. Der allgemeine Vorverkauf für die Konzerte beginnt am Donnerstag, 6. Juni, um 15 Uhr.