«Dramatische Wende»: ORF zeigt neue Doku über Natascha Kampusch

«Sie ist wieder in einer Art Gefangenschaft»

Der Zusammenbruch, von dem Claudia Nestelberger, Natascha Kampuschs Schwester, berichtet, ist mehr als eine Erschöpfung. Er ist ein Rückzug aus der Welt. «Jeder weiss, wie Natascha früher vor der Kamera gesprochen hat. Das gibt es jetzt überhaupt nicht mehr. Sie ist meist in einer eigenen Welt. Sie ist wieder in einer Art Gefangenschaft», sagt Nestelberger dem ORF. «Es ist herzzerreissend und wir fühlen uns hilflos.» Die Angehörigen hatten lange geschwiegen.