Dramedy-Serie «Chabos»: ZDFneo geht auf Zeitreise in die 2000er

Von den Kulissen über die Musik und die Kleidung bis hin zur Sprache – Mickey Paatzsch und Arkadij Khaet (beide 1991 geboren) haben an alles gedacht. Das Duo ist nicht nur verantwortlich für die Drehbücher, sondern hat in allen Folgen auch die Regie übernommen. Wenn die Kamera durch ein Jugendzimmer schweift, der 16–jährige Bill Kaulitz und Boyband Overground von den Postern an der Wand grinsen und der Radiosprecher im Hintergrund die Trennung der Band Bro'Sis verkündet, macht sich die Liebe zum Detail bemerkbar. Da hört es aber noch nicht auf: Im Fernsehen diskutiert Britt Hagedorn (53) mit ihren Gästen heikle Familienprobleme, auf dem dicken Röhrenbildschirm ist die Windows–XP–Oberfläche mit dem ICQ–Chatfenster zu sehen. Das charakteristische «Oh–oh» kündigt eine neue Nachricht an. Auch die Fussball–WM, das Sommermärchen 2006, trägt als wiederkehrendes Element durch die Handlung. All das lässt das Nostalgieherz höher schlagen – was war das nur für eine schöne Zeit?