Drastischer Schritt: Marc Terenzi sortiert Tausende Scheinfreunde aus

Erst in schweren Zeiten zeigt sich, wer die wahren Freunde sind, weiss der Volksmund. Sänger und Entertainer Marc Terenzi (46) musste diese Lebensweisheit auf schmerzliche Weise am eigenen Leib erfahren, wie er in einem aktuellen Interview mit der «Bild»–Zeitung verrät. So öffnete ihm seine Zeit in einer Therapieklinik die Augen und zeigte ihm, dass nur ein Bruchteil seiner angeblichen Freunde auch zu ihm hält, wenn es ihm nicht gut geht – und er sie eigentlich am meisten bräuchte.