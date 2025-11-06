Dreharbeiten zum «Scrubs»-Revival haben begonnen

Nachdem die Stars jahrelang über ihren Wunsch einer Neuauflage gesprochen haben, teilte der US–Sender ABC im Juli 2025 offiziell mit, dass «Scrubs» neue Episoden bekommen wird. Vor wenigen Wochen musste die Show jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Tim Hobert trat wegen kreativer Differenzen als Co–Showrunner zurück. Aseem Batra übernahm die Leitung und ist nun alleinige Showrunnerin. Der Wechsel soll den Start der Serie jedoch nicht gefährden.