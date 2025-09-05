Drehstart für «Club der roten Bänder - Die neue Generation»

Gerda Müller produziert erneut mit Bantry Bay Productions. Das Regie–Duo Felix Binder und Aki Wegner, beide mit Erfahrung in der Ursprungsserie, setzen demnach neue Akzente. Headautor Adrian Spring und Autorin Kirsten Loose erzählen die Geschichte «mit viel Feingefühl und zeitgemässen Blick auf die heutige Generation». Mit Nick Julius Schuck kehrt auch ein besonderes Gesicht hinter der Kamera zurück. Der Schauspieler, der einst als Hugo Teil der Serie war, ist als Junior Producer tätig.