Drehstart für «Kampf der Realitystars»: Arabella Kiesbauer am Strand

Laut Gerüchten soll die Produktion zur Allstar–Staffel von «Kampf der Realitystars» schon vor ein paar Tagen begonnen haben. Nun bestätigte Arabella Kiesbauer (56) offiziell den Drehstart. Die Moderatorin meldete sich bei Instagram mit Fotos vom «Traumstrand von Thailand». «Sonnenschein, Kamera läuft und was darf noch nicht fehlen?!», schrieb die Österreicherin. Die Frage beantwortete sie selbst: «Genau, die legendäre thailändische Fischerhose!».