Drehstart für «Knives Out 3»: Foto zeigt Daniel Craig ganz verändert

Hochkarätige Besetzung in «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»

Wie in den ersten beiden Teilen kann sich auch der Cast des dritten Teils mehr als sehen lassen. Neben Daniel Craig sind in «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» Josh O'Connor (34), Glenn Close (77), Josh Brolin (56), Mila Kunis (40), Jeremy Renner (53), Kerry Washington (47), Andrew Scott (47), Cailee Spaeny (25), Daryl McCormack (31) und Thomas Haden Church (63) zu sehen. Für Regie und Drehbuch ist wie bei den ersten beiden Filmen Rian Johnson verantwortlich.