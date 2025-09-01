Drehstart zu «Promis unter Palmen»: Claude-Oliver Rudolph mit dabei

Staffel drei wurde ab 17. Februar 2025 gezeigt. Das Format kehrte damit nach vier Jahren Pause auf den Bildschirm zurück – offenbar mit Erfolg für Sat.1. Im Juni 2021 verkündete der Sender eigentlich, dass es keine weitere Staffel von «Promis unter Palmen» geben werde, da das Format nicht mehr zu Sat.1 passe. Der Nachfolger «Club der guten Laune» wurde 2022 gezeigt, wurde jedoch zu keinem Quotenerfolg.