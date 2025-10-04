«Drei gegen Einen»: Tim Mälzer verletzt sich beim Schlittenziehen

Gegen diese Experten treten Mälzer und Co. an

Der Vorfall auf dem Footballfeld bleibt aber nicht die einzige Herausforderung: In insgesamt neun Disziplinen treten Mälzer, Köppen und Knossalla gegen Profis an. So müssen sie einer RTL–Mitteilung zufolge beim Sportholzfällen gegen den fünffachen Deutschen Meister Danny Martin antreten, sich im Billard mit Trickshot–Weltmeister Florian Kohler behaupten und beim Segwaypolo Nationalspieler Jan Müller Paroli bieten.