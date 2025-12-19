Drei Generationen: Hollywoodstar Kim Basinger zeigt sich mit Enkelin

Hollywood–Ikone Kim Basinger (72) führt seit Jahren ein Leben eher abseits des Rampenlichts. Die Oscarpreisträgerin, die 1998 für ihr Spiel in «L.A. Confidential» mit einem Academy Award ausgezeichnet wurde, meidet öffentliche Auftritte weitgehend. Doch jetzt bescherte ihre Tochter Ireland Baldwin (30) ihren Fans und Followerinnen einen seltenen Blick auf die 72–Jährige.
Auf Instagram teilte das Model eine Fotostrecke, die offenbar während eines vorweihnachtlichen Familienausflugs entstanden ist. Das Highlight: ein Drei–Generationen–Bild mit Mutter Kim und der zweijährigen Tochter Holland. «Bilder vom Wochenende», schreibt Baldwin schlicht zu ihrem Beitrag.
Lässiger Look vor Bergpanorama
Die Aufnahme zeigt die Familie vor einer malerischen Bergkulisse. Basinger posiert auf dem Bild hinter ihrer Tochter, gehüllt in eine dunkelgrüne Jacke und schwarze Hose. Mit Sonnenbrille und braunem Hut schützte sie sich gegen das Wetter. Tochter Baldwin trägt ein graues Sweatshirt und schwarze Jogginghose, während sie die kleine Holland auf dem Arm hält.
Ireland ist das einzige Kind aus der Ehe zwischen Kim Basinger und Alec Baldwin (67). Die beiden Hollywoodstars waren von 1993 bis 2002 verheiratet. Nach der Trennung von Basinger heiratete der heute 67–jährige Baldwin die 41–jährige Hilaria Baldwin und wurde Vater von sieben weiteren Kindern: Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, María Lucia und Ilaria. Ireland hat damit nicht weniger als sieben jüngere Halbgeschwister.
Ein Leben abseits Hollywoods
Dass Kim Basinger das Rampenlicht scheut, ist kein Geheimnis. Nach ihrer grossen Karriere in den 1980er– und 1990er–Jahren zog sie sich zunehmend zurück. Filme wie «9 ½ Wochen» oder «Batman» machten sie zum Weltstar. Heute geniesst sie offenbar unter anderem ihre Rolle als Grossmutter – und lässt sich dabei nur gelegentlich von der Kamera erwischen.