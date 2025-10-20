Drei Monate nach Ozzys Tod: Sharon Osbourne trauert um ihren Hund

Sharon Osbourne (73) trauert um ihren Hund. «Ich kann kaum glauben, dass ich das hier poste, aber mein Liebling Elvis ist diese Woche verstorben», schrieb sie am Sonntag bei Instagram. «Er hat mir 14 wertvolle Jahre geschenkt», so die Witwe von Rockstar Ozzy Osbourne (1948–2025) weiter.
«Bis zum Schluss an meiner Seite»
«Er war bis zum Schluss an meiner Seite. Ruhe in Frieden, mein geliebter Junge», schloss sie ihren Text und fügte ein Emoji mit gebrochenem Herzen hinzu. Die Britin postete dazu vier Fotos ihres Huskys Elvis: Auf einem hält sie ihn im Arm, auf einem anderen liegt er in einem Fernsehstudio auf einem Hundebett mit seinem Namen darauf.
Ein weiteres Foto zeigt Sharon Osbourne mit Elvis und dem herzlich lachenden Ozzy. Auf dem letzten Bild kuschelt der Black–Sabbath–Frontmann allein mit dem Hund. In den Kommentaren sprechen die Fans der Musikmanagerin ihr Beileid aus – viele schreiben, Elvis werde im Himmel auf Ozzy treffen.
Am 22. Juli dieses Jahres musste sich Sharon Osbourne von ihrem Ehemann verabschieden. Ozzy Osbourne starb im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Zuvor hatte er jahrelang mit Parkinson und weiteren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.
«Mit mehr Trauer, als blosse Worte ausdrücken können, müssen wir berichten, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen von uns gegangen ist,» erklärten Sharon Osbourne und ihre Kinder damals in einem Statement. Sharon und Ozzy Osbourne waren seit 1982 verheiratet. Sie managte ihren Mann über viele Jahre und stand mit ihm und den gemeinsamen Kindern für die Reality–Show «The Osbournes» vor der Kamera.