Dritte Staffel «The 50»: Amazon Prime zeigt erste Bilder vom Cast

Die Liste der Kandidaten liest sich wie ein Who's who der deutschen Trash–TV–Landschaft. Sam Dylan, Rafi Rachek und Raúl Richter bringen ebenso reichlich Erfahrung mit wie Sarah Knappik und Tessa Bergmeier. Aus dem «Sommerhaus der Stars»–Universum stossen unter anderem Umut Tekin, Antonia Hemmer und Chris Töpperwien dazu. Auch «Bauer sucht Frau»–Liebling Narumol David und Model Gitta Saxx gehören zum Cast. Erweitert wird die Runde von Teilnehmern wie Jennifer Iglesias, Maurice Dziwak, Kate Merlan und Alessia Herren.