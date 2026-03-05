Drohnenangriff auf Zypern: Thomas Anders sagt Konzert auf der Insel ab

Thomas Anders (63) muss einen geplanten Auftritt auf Zypern verschieben. Der Schlagersänger wollte am Freitag in Limassol an der Südküste der Insel auftreten. Auf seinem Instagram–Kanal teilte sein Team jetzt aber mit: «Aufgrund der aktuellen militärischen Situation im Nahen Osten wird das Konzert von Thomas Anders aus Sicherheitsgründen auf den 24. September verschoben. Wir bitten, die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.» Bereits gekaufte Tickets behalten für den neuen Termin im Herbst ihre Gültigkeit.