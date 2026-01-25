Dschungel-Streitfigur Gil Ofarim: Bruder Tal meldet sich zu Wort

Eine höchst anstrengende Situation für den 43–Jährigen, wie sein Bruder zu wissen glaubt. Und eine, die mit fortlaufender Dauer des TV–Formats sicherlich nicht einfacher wird. Der «Mäusele»–Satz könnte dafür ein erstes Anzeichen gewesen sein, mutmasst Tal Ofarim. «Klar, ich will das jetzt nicht verteidigen. Aber ich glaube, er hat sich in diesem Moment auch die Frage gestellt: ‹Worüber diskutiere ich hier gerade?›»