Dschungelcamp 2026: Steht Peter Klein als Ersatzkandidat bereit?

Die 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» wirft ihre Schatten voraus. Am 23. Januar fällt bei RTL der Startschuss für das Dschungelabenteuer an der australischen Gold Coast. Doch schon bevor das erste Lagerfeuer flackert, sorgt ein Name hinter den Kulissen für Gesprächsstoff: Peter Klein (58) soll als Ersatzkandidat bereitstehen. Das berichtet «Bild».