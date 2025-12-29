Dschungelcamp 2026: Umut Tekin ist dabei

Allerdings gibt es da ein kleines Problem mit acht Beinen. Spinnen sind so gar nicht sein Ding, und in Australien lauern bekanntlich nicht gerade die harmlosesten Exemplare. «Du bist in Australien. Wir sind nicht in Deutschland. Das sind keine Spinnen, die du so kurz mal an der Decke hast. So mit einem Staubsauger kurz nach oben gehst, um die einzusaugen. Das sind richtige Vogelspinnen», erklärt er seine Bedenken. Da dürften die Dschungelprüfungen interessant werden.