Dschungelcamp: Ariel treibt die Mitcamper zur Weissglut

Hubert Fella spricht über schreckliche Verluste

Der wohl emotionalste Teil der Dschungelcamp–Ausgabe von Mittwochabend kommt, als «Hot oder Schrott»–Star Hubert Fella (58) über schreckliche Verluste und Schicksalsschläge aus seinem Leben redet. Gegenüber Schauspielerin Mirja du Mont (50) gesteht er, dass sowohl seine beste Freundin als auch sein bester Freund aus dem Leben geschieden seien. «War mein bester Freund. Er ist 1999 gestorben, mit 30 damals, aber es hängt mir immer noch nach», sagt Fella. Er sei auch «ganz ohne Eltern und ohne Bruder, bei mir sind sie alle gestorben. Alle tot». Du Mont läuft es ob dieser Schicksalsschläge kalt den Rücken runter. «Ich bekomme Gänsehaut», sagt sie sichtlich bewegt.