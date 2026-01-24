Dschungelcamp-Auftakt: Frostiges Kennenlernen und erste Essensprüfung

«Ich habe viel von dir gehört. Leider gar nichts Gutes», gab «Bauer sucht Frau»–Star Patrick Romer (30) sofort seine Meinung über Ofarim ab. Ob er sein Verhalten nicht im Dschungel aufarbeiten wolle? «Ich würde gerne viel erzählen, aber ich darf nicht», gab Ofarim seinem Mitstreiter zu verstehen. Er könne die Zeit nicht zurückdrehen, «ich kann es nicht ungeschehen machen, aber ich entschuldige mich für die Art und Weise, wie ich es gemacht habe», deutete der Sänger Reue höchstens an. Reality–Dauergast Umut Tekin (28) ist ebenfalls kein Fan des Musikers: «Ich gebe dir aus Respekt die Hand, auch wenn ich scheisse finde, was du gemacht hast.»